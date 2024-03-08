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Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştığını duyurdu. Selçuk İnan, kulüp yöneticileri ve başkanın katılımıyla gerçekleşen törende sözleşmeyi imzaladı. Gaziantep FK, yeni teknik direktörüne başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulüp yöneticileri Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katılımıyla düzenlenen törende Selçuk İnan'ın, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

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