Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaparak başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e pas çalışmaları ve hücum organizasyonlarıyla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
