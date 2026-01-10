Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu Victor Gidado'yu renklerine bağladı

Haberler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Victor Ntino-Emo Gidado'yu kadrosuna kattı. Gidado, Slovenya'nın NK Bravo takımından transfer edildi.

Kulübün açıklamasına göre orta sahada oynayan 21 yaşındaki futbolcu, Slovenya'nın NK Bravo takımından transfer edildi.

Victor Gidado, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini 3,5 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Victor Ntino-Emo Gidado'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

