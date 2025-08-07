Gaziantep FK, Nazım Sangare ile Sözleşme İmzaladı

GAZİANTEP Futbol Kulübü, Nazım Sangare ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Göztepe forması giyen 31 yaşındaki Nazım Sangare ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Göztepe forması giyen sağ kanat oyuncusu Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı. Yeni transfer Nazım Sangare, başkan Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde yeni takımına imzayı attı.

Gaziantep Fk'dan yapılan açıklamada, "Nazım Sangare'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.