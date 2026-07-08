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Gaziantep FK, Nazım Sangare ile yeni sözleşme imzaladı

Gaziantep FK, Nazım Sangare ile yeni sözleşme imzaladı
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Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Nazım Sangare'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı. Kulüp, oyuncunun tecrübesi ve istikrarlı performansına vurgu yaptı.

Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Nazım Sangare ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte forma giydiği süre boyunca tecrübesi, disiplini ve sahadaki istikrarlı performansıyla takıma önemli katkılar sağlayan Nazım Sangare'nin önümüzdeki iki sezonda da kırmızı-siyahlı formanın başarısı için mücadele etmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Nazım Sangare'ye yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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