Gaziantep FK, Melih Kabasakal'ı Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Melih Kabasakal'a hoş geldin denildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile anlaşma sağladı.

Kulübün açıklamasında, "Başarılı futbolcu Melih Kabasakal'ın transferi konusunda kulübü Eyüpspor ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Melih Kabasakal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabasakal, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
500
