Haberler

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde devam etti. Antrenman öncesinde futbolcu Alexandru Maxim'in doğum günü takım arkadaşları ve teknik heyetle kutlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından hücum çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenman öncesinde bugün doğum günü olan Alexandru Maxim'in yeni yaşı, takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte kutlandı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da yerinde takip etti.

Kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı

Tarihi zirve dünya basınında: İki günün tek kazananı...
Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli

Milyonlarca kez izlenen gösteriye erişim engeli
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı