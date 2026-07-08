Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde devam etti. Antrenman öncesinde futbolcu Alexandru Maxim'in doğum günü takım arkadaşları ve teknik heyetle kutlandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından hücum çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenman öncesinde bugün doğum günü olan Alexandru Maxim'in yeni yaşı, takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte kutlandı.
Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da yerinde takip etti.
Kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.