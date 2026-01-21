Haberler

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve çeşitli çalışmalardan oluştu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve şut çalışmaları ile devam eden antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.???????

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
