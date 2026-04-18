Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan'da oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman, çeşitli teknik çalışmalarla gerçekleştirilerek tamamlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz