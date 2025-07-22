Gaziantep FK, Kayseri'de Sezon Öncesi Kamp Çalışmalarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile devam ederken hücum organizasyonları ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.