Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek ilk yarıyı önde kapattı. Kasımpaşa'nın golü Benedyczak'tan gelirken, Gaziantep FK'nın golleri Kozlowski ve Bayo'dan geldi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hüseyin Aylak

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Rodrigues, Ogün Özçiçek, Camara, Kozlowksi, Maxim, Lungoyi, Bayo

Kasımpaşa : Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Ben Ouanes, Baldursson, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Benedyczak, Allevinah, Cenk Tosun

Goller: Dk. 16 Benedyczak ( Kasımpaşa ), Dk. 24 Kozlowksi, Dk. 36 Bayo ( Gaziantep Fk )

Kırmızı kart: Dk. 42 Camara ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep Fk, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

6.? ?dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Becao'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

10.? ?dakikada Nazım Sangare'nin Bayo ile verkaçında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis topu kornere gönderdi.

16.? ?dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kaleci Gianniotis'in gönderdiği top, Cenk Tosun'dan sekti. Seken topu önünde bulan Nazım Sangare'nin kaleciye geri pası kısa düştü. Topu kontrol eden ve düzgün bir vuruş yapan Benedyczak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

24.? ?dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Lungoyi'nin sol kanattan gönderdiği topu Bayo, Kozlowski ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

36.? dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Rodrigues'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Bayo, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Gianniotis'e çarptıktan sonra tekrar Bayo'ya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, kırmızı-siyahlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
