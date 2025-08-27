Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.