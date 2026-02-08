Haberler

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
