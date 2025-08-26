Gaziantep FK Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Antrenman koordinasyon ve pas çalışmaları ile çift kale maçla tamamlandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor