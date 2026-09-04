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Gaziantep FK, Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Ataberk Dadakdeniz'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Ataberk Dadakdeniz'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni file bekçimiz Ataberk, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Ataberk Dadakdeniz'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA
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