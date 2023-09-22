Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Fk, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Gaziantep Fk, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanıştı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada İstanbulspor'un rakip ceza sahası dışı sol çaprazından Ethemi ile kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.
65. dakikada Gaziantep FK'nın Gradel ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek kornere çıktı.
69. dakikada Gradel'in çalımlarının ardından verdiği pasla buluşan Maxim'in rakibini ekarte ettikten sonra uzak köşeye yerden vuruşu az farkla auta çıktı.
74. dakikada Markovıc'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pasta topa iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0
82. dakikada savunmanın hatasıyla topa sahip olan Mustafa'nın ceza sahasına girdikten sonra içerideki Markovıc'e pas verdi, Markovıc topu dışarı gönderdi.
90+5. dakikada Markovıc'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ajeti, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Murat Erdoğan, Cem Özbay, Eray Eyisoy
Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais, Papy Djilobodji, N'Koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Bikel (Jevtovıc dk. 55), Furkan Soyalp, Max Gradel (Markovıc dk. 73), Maxim (Ajeti dk. 72), Dragus (Mbakata dk. 86)
Yedekler: Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Onurhan, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Marius Sumudica
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Simon Deli (Okan Erdoğan dk. 32), Vefa Temel (Ali Yaşar dk. 79), Rroca (Muammer Sarıkaya dk. 79), Loshaj, Ndao, Ethemi, İbrahim (Emir Gültekin dk. 70, Jackson
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Vorobjavos, Sambissa, Kubilay Köylü, Berkay Tekke
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Dragus (dk. 74), Ajeti (dk. 90+5) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Bikel (Gaziantep FK) Vefa Temel, İbrahim, Rroca, Okan Erdoğan, Mehmet (İstanbulspor) - GAZİANTEP