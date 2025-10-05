Haberler

Gaziantep FK, İstanbul'dan 3 puanla döndü

Gaziantep FK, İstanbul'dan 3 puanla döndü
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK, 2-0 kazandı.

GAZİANTEP FK 2 GOLLE GALİP

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 69. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti. Maçın 90+8. dakikasında Fatih Karagümrük'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen David Fofana, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 14'e yükseltti. Ligde bir galibiyeti bulunan Fatih Karagümrük, 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

