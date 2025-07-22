Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Kayseri'de devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Vanspor ile hazırlık maçı yapacak.