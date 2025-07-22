Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Kayseri'de devam ediyor
Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman yapıyor. Futbolcular, teknik direktör İsmet Taşdemir eşliğinde çeşitli taktik çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekip yarın Vanspor ile hazırlık maçı oynayacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Vanspor ile hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor