Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.?????????????????
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor