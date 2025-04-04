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Gaziantep FK Göztepe Maçına Hazırlanıyor

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Gaziantep FK, 7 Nisan'da Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapıldı ve kaleci Halil Bağcı'nın doğum günü kutlandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas geçişleriyle devam ederken hücum çalışmalarıyla son buldu.

Antrenman öncesinde 22 yaşına giren kaleci Halil Bağcı'nın doğum günü kutlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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