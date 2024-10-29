Gaziantep FK, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Tedavileri devam eden Bitok ve Okereke, özel program dahilinde çalıştı.

Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve bazı yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.