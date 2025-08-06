Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve hücum opsiyonlarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcıları Güney Dağdeviren, İbrahim Dicle, yönetim kurulu üyeleri Erim Arıkan, Gökhan Karakaya ve Zeki Ormancı da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıkları tamamlayarak, kampa girecek.