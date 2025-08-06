Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, kulüp başkanı ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve hücum opsiyonlarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcıları Güney Dağdeviren, İbrahim Dicle, yönetim kurulu üyeleri Erim Arıkan, Gökhan Karakaya ve Zeki Ormancı da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıkları tamamlayarak, kampa girecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza

Bayern'den ayrıldı, kimsenin beklemediği o lige imza attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.