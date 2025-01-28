Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde devam etti. Antrenmanda yeni transfer İzzet Ali Erdal da yer aldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra pas organizasyonları üzerinde duruldu.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi İzzet Ali Erdal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.