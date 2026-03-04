Haberler

Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının stat ışıklandırmasındaki arıza nedeniyle gecikmeli olarak başlayacağı açıklandı. Teknik problemin giderilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

  • Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stat ışıklandırmasındaki arıza nedeniyle planlanan saatte başlayamadı.
  • Hakem, ışıklandırma arızası nedeniyle maçın oynanamayacağını belirterek soyunma odasına döndü.
  • Teknik arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı ve maçın gecikmeli başlayacağı duyuruldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

STAT IŞIKLANDIRMALARINDA ARIZA ÇIKTI

Saat 20.30'da başlaması planlanan Gaziantep FK- Fenerbahçe mücadelesi stat ışıklandırmasındaki arıza nedeniyle saatinde başlayamadı. İki takımın oyuncuları ile görüşen karşılaşmanın hakemi, mücadelenin bu şekilde oynanamayacağını dile getirdi ve soyunma odasına yöneldi.

MAÇ GECİKMELİ BAŞLAYACAK

Statta yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı ve mücadelenin gecikmeli başlayacağı duyuruldu. Bu gelişme doğrultusunda ışıkların düzelmesi halinde maç gecikmeli de olsa başlayacak, aksi halde TFF'nin alacağı karar beklenecek.

