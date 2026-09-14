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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından

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- Kırmızı-siyahlı futbolcu Serdar Dursun: "Büyük takıma karşı iç sahada bir puan alıyorsan faydalıdır"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin futbolcusu Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye karşı alınan bir puanın faydalı olduğunu söyledi.

Dursun, 0-0 sona eren maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmadan puanla ayrıldıklarını belirtti.

Fenerbahçe ile oynamanın zor olduğunu aktaran Dursun, şöyle konuştu:

"Büyük bir takım, zor bir maçtı ama tabii ki 3 puan için çıkmıştık. Bir iki pozisyonumuz vardı ilk yarıda. Onlara atsak belki farklı olabilirdi ama tabii ki Fenerbahçe'nin de net pozisyonları vardı. Böyle maçlarda önemli olan geri düşmemek. Her zaman gol atma şansın oluyor. Çünkü büyük takımın baskısı farklı, onlar illa golü atmaya çalışıyor, o anda da doğru durursan, doğru topu öne aktarırsan gol atma şansın var. Bazı pozisyonlarda daha sakin, daha iyi tercihler yapabilseydik, ceza sahasında topla daha iyi buluşup golleri bulabilirdik. Büyük takıma karşı iç sahada bir puan alıyorsan faydalıdır."

Taraftarların Fenerbahçe'den şampiyonluk beklentisi olduğunu anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Kırılgan bir camia, hani taraftar da buna müsait. Çünkü uzun bir dönem şampiyonluk gelmeyince oyuncular için de zor oluyor. Hele Türk oyuncular iç sahada istediği gibi oynayamıyor. İster istemez bir baskı oluşuyor. Şu anda 6 puanlık bir fark var ama çok erken yani. Daha 5. hafta ama tabii ki böyle büyük takımlar maç kazanarak daha iyi gider. Ancak bence kadroda bir yetersizlik var yani oyuncu açısından. Bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor. Tabii ki o da ifade edemiyor hepsini ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği olduğunu düşünüyorum. O nedenle hoca da istediği oyunu çıkaramıyor."

Kaynak: AA
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