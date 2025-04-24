Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan çalışmalarda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmalarına yer verildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve orta-şut çalışmaları ile devam eden antrenman taktik çalışmalar ile son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor