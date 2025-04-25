Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas uygulamaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor