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Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas uygulamaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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