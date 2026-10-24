Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçının ilk yarısı 0-0 bitti, Maxim'in şutu direği buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 45. dakikada Maxim'in vuruşunda top üst direkten döndü, kaleci Ertuğrul Taşkıran da Kozlowski'nin şutunu kurtardı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

Gaziantep Fk : Tobiasz, Luis Perez, Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Sorescu, Camara, Bacuna, Kozlowski, Maxim, Stewart

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu (Dk. 27 Yakup Kırtay), Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu

Sarı kart: Dk.40 Abena ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Gaziantep FK- Erzurumspor FK maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

10. dakikada Erzurum FK'nin atağında Orhan Ovacıklı'nın derin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

20. dakikada topla buluşan Mustafa Yumlu'nun uzun pasında ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın ara pasında topu önünde bulan Cardosu'nun vuruşunda savunmada Sylla, gole izin vermedi.

21. dakikada Camara'nın pasında topu topuğuyla düzelterek önüne alan Stewart'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Gaziantep FK'nin atağında rakibinden topu kazanan Sorescu'nun ceza sahası dışında sert vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak Kozlowski'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

35. dakikada Bacuna'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda top, Erzurumspor kalecisi Ertuğrul'da kaldı.

41. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışında savunmadan seken topu önünde bulan Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Aydın’da zeytin hasadı başladı! Gündeliği 1000 TL'den çalışıyorlar

Eskiden erkek işiydi, şimdi kadınlar yapıyor! Gündeliği 1000 TL
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

Bir dönem yenge deniyordu! Sahneleri olay oldu
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler

Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Emziren anne 'Ya bebeğime bir şey olsaydı' diyerek paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı

Emziren anne paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı