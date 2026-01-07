Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarını teknik direktör Burak Yılmaz eşliğinde salonda gerçekleştirdi. 1 saat 10 dakika süren antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde salonda gerçekleştirilen idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, salonda kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor