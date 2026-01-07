Haberler

Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarını teknik direktör Burak Yılmaz eşliğinde salonda gerçekleştirdi. 1 saat 10 dakika süren antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
