Haberler

Gaziantep FK'den Fenerbahçe Maçı için Yüzde 50 Bilet İndirimi

Gaziantep FK'den Fenerbahçe Maçı için Yüzde 50 Bilet İndirimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü, 10. haftada Fenerbahçe ile oynayacağı maçta bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uyguladı. En düşük bilet fiyatı bin 427,5 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise bin 855 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletlerinde yüzde 50 indirim kararı alındı. Alınan kararın ardından en düşük bilet fiyatı bin 427,5 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise bin 855 TL oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken daha önce ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL, misafir tribün için ise 3 bin 627 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim kararı alındı. Alınan indirim kararıyla ev sahibi takım için bilet fiyatları bin 427,5 TL ile 4 bin 927 TL arasında satışa sunulurken, misafir tribün biletleri ise bin 855 TL'den satışa sunuldu.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımızın yoğun ilgisi ve Antalyaspor karşılaşmasında cezaları sebebiyle bilet alamayan taraftarlarımız da dikkate alınarak Fenerbahçe maçı biletlerinde yüzde 50'ye varan indirim uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
Şehit babasına bu yapılır mı! Otobüs şoförü haddini aştı

Şehit babasına bu yapılır mı! Otobüs şoförü haddini aştı
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

Ülke onu konuşuyor! Stuttgart karnesini görmeniz lazım
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.