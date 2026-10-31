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Gaziantep FK'de sakat 8 futbolcunun tedavi süreci hakkında açıklama yapıldı

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Gaziantep FK, sakatlıkları bulunan 8 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kulüp, oyuncuların bireysel saha ve kuvvet çalışmalarını sürdürdüğünü, ameliyat geçiren iki futbolcunun tedavi ve rehabilitasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Gaziantep FK, sakatlıkları bulunan 8 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, alt adalelerindeki sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Ulrich Meleke ve Ogün Özçiçek, sağlık ekibinin hazırladığı program doğrultusunda bireysel saha çalışmalarını ve fitness salonundaki kuvvet antrenmanlarını sürdürüyor.

Üst adalesinden sakatlanan Sontje Hansen fitness salonunda kuvvet çalışmalarına devam ederken, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle tedavi gören kaleci Kacper Tobiasz'ın rehabilitasyon süreci sürüyor.

Sağ omzundaki sakatlığı nedeniyle tedavi edilen Arda Kızıldağ, bireysel saha çalışmalarının yanı sıra takım antrenmanlarına kısmen katılıyor. Oyuncunun fitness salonundaki kuvvet çalışmaları da devam ediyor.

Alt adalesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Serdar Dursun da bireysel saha ve kuvvet çalışmalarını sürdürüyor.

Bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilen Nazım Sangare ile Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ ayak bileğinden sakatlanarak operasyon geçiren Fuat Bavuk'un tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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