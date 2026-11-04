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Gaziantep FK'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı yönetim kurulunca iptal edildi

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Gaziantep FK, 21 Ekim'de alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının yönetim kurulu tarafından iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada Başkan Memik Yılmaz ile yönetim kurulunun görevlerine devam ettiği belirtilirken konuya ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Gaziantep FK'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı iptal edildi.

Kulübün açıklamasında, 21 Ekim'de alınan olağanüstü seçimli genel kurulu kararının yönetim kurulu tarafından iptal edildiği belirtildi.

Başkan Memik Yılmaz ile yönetim kurulunun görevlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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