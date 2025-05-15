Gaziantep FK'de Olağan Seçim Tarihleri Belirlendi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de olağan seçimli genel kurul 2 Haziran'da yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 13 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de olağan seçimli genel kurul yapılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulunun 2 Haziran Pazartesi günü kulüp tesislerinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 13 Haziran Cuma günü aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacağı aktarıldı.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor