Gaziantep FK'de 7 sezondur gol yükünü yabancı oyuncular çekiyor

Trendyol Süper Lig'de 7 sezondur mücadele eden Gaziantep FK'de, 2019-2020 sezonundan bu yana gol yollarında en etkili isimler yabancı futbolcular oldu.

Süper Lig'e yükseldiği ilk yıldan itibaren kırmızı-siyahlı ekipte, sezonların en skorer oyuncuları yabancı isimlerden oluştu.

Hücum hattında görev yapan yabancı futbolcular, attıkları gollerle takımın puan almasında belirleyici rol oynadı.

Bu süreçte takımın en skorer oyuncularının büyük bölümü kiralık olarak kadroya katılan futbolculardan oluştu.

2019-2020 sezonu

Gaziantep FK, ligdeki ilk sezonunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Olarenwaju Kayode ile hücumda etkili oldu.

Nijeryalı forvet, çıktığı 27 maçta attığı 10 golle takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

2020-2021 sezonu

Almanya ekibi Mainz 05'ten sezon içinde kiralanan ve daha sonra bonservisi alınan Alexandru Maxim, performansıyla öne çıktı.

Rumen futbolcu, forma giydiği 38 maçta 15 gol katkısı sağladı. Maxim, aynı sezon 15 gol atan Muhammet Demir ile gol krallığını paylaştı.

2021-2022 sezonu

Kırmızı-siyahlı ekipte performansıyla göz dolduran Rumen futbolcu Maxim, 2021-2022 sezonunda da zirveyi bırakmadı.

Sahaya çıktığı 31 maçta 14 gol atan tecrübeli orta saha, iki sezon üst üste en skorer oyuncu olmayı başardı.

2022-2023 sezonu

Kırmızı-siyahlı yönetim 2022-2023 sezonu başında Joao Figueiredo'nun bonservisi aldı.

Brezilyalı forvet bu dönemde çıktığı 22 maçta 7 gol atarak takımın en golcü oyuncusu oldu.

2023-2024 sezonu

Güneydoğu temsilcisi, Maxim'den sonra bu kez yine bir Rumen olan Denis Draguş'u kiraladı.

Belçika Pro Ligi takımlardan Standard Liege'den sezon sonuna kadar takıma dahil edilen Draguş, kırmızı-silahlı formayı terlettiği 32 maçta 14 gol atmayı başardı.

2024-2025 sezonu

Sezon sonunda Draguş'un takımdan ayrılmasının ardından Gaziantep FK yönetimi aradığı golcüyü İtalya'da buldu.

Serie A takımlarından US Cremonese'den kiralanan David Okereke, sahaya çıktığı 29 karşılaşmada rakip ağlarına bıraktığı 9 golle takımın bu sezon hücum yollarında en etkili ismi olmayı başardı.

2025-2026 sezonu

Bu sezon başında Fransa ekibi Lille'den kiralanan Mumammed Bayo, geride kalan 26 maçta 14 gol atarak dikkati çekmeyi başardı.

Gineli forvet, bu sezon 2 gol daha atması halinde kulüp tarihinin bir sezonda en fazla gol atan oyuncusu olacak.

Gaziantep FK'de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoru, 2020-2021 sezonunda 15'er gol atan Alexandru Maxim ve Muhammet Demir'e ait bulunuyor.

GaziantepFK'nin Süper Lig'de oynadığı 7 sezonda en çok gol atan ve asist yapan oyuncular: