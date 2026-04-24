Gaziantep FK'de 7 sezonda 3'üncü yabancı teknik direktör

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk'de göreve getirilen Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi, kırmızı-siyahlı ekibin 3. yabancı teknik direktörü oldu.

Kırmızı-siyahlılar Süper Lig'deki 7 sezonunda 9. teknik direktörle anlaşma yaptı.

Süper Lig'e yükseldiği ilk sezon için 13 Haziran 2019'da Sumudica ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Gaziantep temsilcisi, Rumen çalıştırıcıyla sezona başlandı.

Yaklaşık 1,5 yıl görevde kalan Sumudica, Gaziantep FK ile 51 lig maçında 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayarak hanesine 77 puan yazdırdı ve maç başına ortalama 1,5 puan topladı.

İlk döneminde 577 gün görevde kalan Rumen teknik adamla 10 Ocak 2021'de yollar ayrıldı.

Daha sonra Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile 20 Ocak 2021'de bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlı ekip, 21 lig maçında 6'şar galibiyet ve beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.

Maç başına 1,14 puan ortalaması elde eden ve ligi 58 puanla 9. sırada bitiren Pinto'nin görevi 116 gün sonra sona erdi.

En uzun süre kalan isim: "Erol Bulut"

Erol Bulut ile 2021-22 sezonu öncesi 20 Mayıs 2021'de 3 yıllık sözleşme imzalayan Gaziantep temsilcisi, Bulut'tan taktik aldığı 57 lig maçında 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 mağlubiyet alarak 65 puan topladı.

Maç başına 1,14 puan ortalamasını hanesine yazdıran Erol Bulut ile 27 Ocak 2023'te göreve devam etmeme kararı alındı.

Toplam 610 gün takımı yöneten Erol Bulut, atakımın başında en uzun süre kalan teknik adam olma unvanını koruyor.

Erdal Güneş'e "ilk deneyim" fırsatı

Takımda uzun süre yardımcı antrenör görevinde bulunan Erdal Güneş, Erol Bulut'un ardından teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 24 Mayıs 2023'te 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.

Ancak 5 maçta puan toplayamayan ve 5 Eylül 2023'te yol ayrımına gidilen Erdal Güneş, 103 gün görevde kaldı.

2. Sumudica dönemi

Erdal Güneş'ten sonra Gaziantep FK, eski çalıştırıcısı Rumen teknik adam Sumudica'yı yeniden göreve getirdi.

7 Eylül 2023'te göreve gelen Sumudica, 24 lig maçında görev aldı ve 6 Mart 2024'te 181 gün sonra karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

Bu dönemde 7'şer galibiyet ve beraberlik, 10'da mağlubiyet yaşayan Sumudica, maç başına 1,16 puan ortalaması elde etti.

43 maçlık Selçuk İnan dönemi

Kırmızı-siyahlı takım, bu süreçten sonra genç çalıştırıcılara yöneldi.

8 Mart 2024'te teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan ile 43 lig maçına çıkan kırımız-siyahlı takım, 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı ve bu süreçte 1,34 puan ortalaması yakaladı.

Gaziantep FK'nın Selçuk İnan ile yolculuğu 428 gün sürdü.

En az görev süresi Taşdemir'de

Sezona teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan Gaziantep ekibi, 17 Haziran 2025 tarihinde imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmeyi 62 gün sonra feshetti.

2 resmi lig maçına çıkan Taşdemir, hiç puan toplayamadı.

Burak Yılmaz ile "gel git" dönemi

İsmet Taşdemir'in ardından göreve genç çalıştırıcı Burak Yılmaz davet edildi.

19 Ağustos 2025'te resmi imzayı atan Burak Yılmaz, ligin 16. haftasında iç sahada Göztepe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından istifa etti. Geride bıraktığı 118 günlük görev süresinde 14 lig maçına çıkan Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlılarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Gaziantep ekibiyle, 4 günlük ayrılığın ardından 19 Aralık 2025'te sezon sonuna kadar yeniden anlaşan Yılmaz, başlangıçtaki başarılı performansını sürdüremedi.

Ligin 17. haftasında takımın başında tekrar karşılaşmaya çıkan Yılmaz, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 5-1 yenildi.

Devam eden haftalarda istikrarsız görüntü çizen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Gaziantep FK'de toplamda 234 gün görev alan ve 27 lig maçına çıkan Yılmaz, 8 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyetle maç başı 1,25 puan ortalaması yakaladı.

3. yabancı hoca yine Rumen

Gaziantep FK, Burak Yılmaz ayrılığının ardından Rumen teknik adam Mirel Rodai ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Takımın 3'üncü yabancı teknik direktörü, 2'nci Rumen hocası Rodai, yarın deplasmandaki İkas Eyüpspor maçıyla Gaziantep temsilcisindeki ilk sınavını verecek.