Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın başına geçtiği için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıyım, benim gelmemle takımda öz güven arttı" dedi. Demirel, Gençlerbirliği maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Gençlerbirliği maçından iyi sonuçla ayrılmaya odaklandık" şeklinde konuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde sürdürüyor. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonlarıyla geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenman öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın başına geçme süreci, takımın durumu, Gençlerbirliği maçı ve diğer maçlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çok heyecanlıyım, tanıdığım bir bölge, tanıdığım bir yer"

Gaziantep ekibiyle yeni bir başlangıç yaptığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Tanıdığım bir bölge, tanıdığım bir yer. İnsanını çok iyi biliyorum, çok candan olduklarını biliyorum. Başarı geldikçe sizi destekleyeceklerini biliyorum ki şunu rica ediyorum geldiğimde de söyledim; Antep şehrini ben maçlara bekliyorum. Çünkü bizler çalışıyoruz, ediyoruz ama destek olmadan da ne yazık ki yarım kalıyor. Bir sonraki maçta tüm Antep'i maçımıza davet etmek istiyorum" dedi.

"İçeride ve dışarıdaki maçlardan puan yada puanlar alarak ilk yarıyı en şekilde bitirmek istiyoruz"

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Demirel, "Bizim şu anki konumumuzda önümüzde rakibimiz görünen takımlarla oynayacağız. Bu süreçte içeride oynayacağımız Amed, Beşiktaş ve Galatasaray gibi maçlar var. Ama deplasmanda biraz daha bizim durumumuzla aynı alt sıralarda olan takımlarla oynayacağız. İyi çalıştığımız takdirde bu maçlardan ve içerideki maçlardan taraftarlarımızla beraber puan alarak ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ben hem şehre hem de takıma çok güvenerek geldim. Takımda yetenekli ve ligi bilen oyuncular var ama kırılma anlarında takım eksiye düşmüş. Kırılma anları bizim lehimize olursa şans biraz daha yanımızda olursa biz de en iyi şekilde çalışırsak ve şehirde yanımızda olursa takımın üst sıralara çıkacağını düşünüyorum. Bu biraz zaman alacak ama hemen yarın olacak şeyler değil. Elimizden geldiği kadar çabalayacağız. Gençlerbirliği maçından iyi oyunla ve iyi skorla herkesi Amed maçında tribünlere bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği maçından iyi sonuçla ayrılmaya odaklandık"

Yeni dönemle birlikte takımda öz güvenin yükseldiğini ifade eden Volkan Demirel, takım, teknik heyet, yönetim ve taraftar olarak Gençlerbirliği maçından iyi sonuçla ayrılmaya odaklandıklarını söyledi. Demirel, takıma inandığını belirterek, birlikte çalışarak ligde kalmayı başaracaklarına inandıklarını vurguladı.

"Önümüzdeki maçta yedek kulübesinde olamayacağım, bir maç cezam var"

Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacağını belirten Volkan Demirel, "Önümüzdeki maçta yedek kulübesinde olamayacağım. 1 maç cezam var. Ben buraya geldiğim günden sonra bütün sorumluk ben ve ekibimindir. Çok iyi bir ekibimiz var. Hep beraber el ele vererek, en iyi şekilde orada maçı oynayıp, şehrimize döneceğiz" şeklinde konuştu.

Transfer durumu ile ilgili soruya da cevap veren deneyimli teknik adam, önceliklerinin takımı zor durumdan kurtarmak olduğunu söyleyerek, daha sonraki süreçte takımın durumuna göre transfer durumlarına odaklanacaklarını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı