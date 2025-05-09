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Gaziantep FK'da maç sonu veda gibi açıklama: Görevimi tamamladım

Gaziantep FK'da maç sonu veda gibi açıklama: Görevimi tamamladım
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunarak veda sinyalleri verdi. İnan, maç sonu yaptığı açıklamasında "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Görevimizi tamamladım.'' dedi.

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''KARİYERİM İÇİN RİSKLİYDİ''

Gaziantep FK tribünlerinin kendisine olan tepkisiyle ilgili konuşan Selçuk İnan, "Kırgın değilim. Kırgın olmamayı öğrendim. Çok zor şartlarda buraya geldim. Kariyerim için riskliydi belki. Birçok kişi, dostum bu görevi kabul etmemem gerektiğini söylemişti. Ben kabul ettim. Müthiş bir iş başardık. Neredeyse bütün transferleri yaptım. Ben buldum. Ben izledim. En düşük maaş bütçeli olarak neredeyse ligde kalmayı garantiledik. Seyircimizin tepki göstermesi, futbolda doğal." dedi.

İNAN'DAN VEDA SİNYALİ

Genç teknik adam yaptığı açıklamasında veda sinyali vererek, "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Görevimizi tamamladım. Başkanımızla görüştüğümde bunu paylaşacağım. Bu camia, şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Yarın gerekli şeyleri söyleriz." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFedai-14:

eee maç satılınca selçuk orada durmaz

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Gaziantep ten intikam alıyorlar

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