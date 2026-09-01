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Gaziantep FK, Mehmet Topal ile görüşmelere başladı

Gaziantep FK, Mehmet Topal ile görüşmelere başladı
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Trendyol Süper Lig'de Mirel Radoi ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük için Mehmet Topal ile görüşme gerçekleştirdi. Sezona 3 haftada 4 puanla başlayan Gaziantep temsilcisi, 2024'te teknik direktörlük kariyerine başlayan ve Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'de toplam 38 maça çıkan Topal'ı kadrosuna katmak istiyor.

Gaziantep Fk'nın, Mirel Radoi'den yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Mehmet Topal ile görüşüldüğü öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de sezona istediği sonuçları alamayarak başlayan ve geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Gaziantep FK'da Mirel Radoi'nin ardından teknik direktör arayışı devam ediyor. Gaziantep temsilcisinin bu görev için, şu anda herhangi bir takımda görev yapmayan Mehmet Topal ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2024 yılında başlayan Mehmet Topal, Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti'nin başında farklı dönemlerde toplam 38 müsabakada görev yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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