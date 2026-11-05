Gaziantep FK'da genel kurul iptal edildi, Memik Yılmaz görevine devam edecek

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Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının yönetim kararı ile iptal edildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı kararının iptal edildiğini duyurdu. Gaziantep ekibi, iptal kararının yönetim kurulu tarafından alındığını ve mevcut yönetim ile Başkan Memik Yılmaz'ın görevine devam edeceğini vurguladı.

Gaziantep Fk'dan konuyla yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde açıklanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kararı, yönetim kurulumuz tarafından iptal edilmiştir. Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulumuz, kulübümüz tüzüğü ve ilgili mevzuat uyarınca görevlerine devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak, detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yönetim kurulumuz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı