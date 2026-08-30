Haberler

Rizespor'dan Gaziantep'te 3 Puan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar: "Taraftarımızı evine geçen hafta mutsuz gönderdik. Bugün telafi adına iyi bir şanstı ve 2-1'lik skor ile geçen haftayı telafi ettik"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Gaziantep deplasmanının zorlu olduğunu ama oyuncularının kazanmasını bildiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, Gaziantep FK'nin geçen yılki kadro kalitesini muhafaza eden bir takım olduğunu ve zorlu bir mücadele bekleyerek hazırlandıklarını anlattı.

Geçen hafta iyi bir oyun oynamalarına rağmen mağlup olduklarını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Taraftarımızı evine geçen hafta mutsuz gönderdik. Bugün telafi adına iyi bir şanstı ve 2-1'lik skor ile geçen haftayı telafi ettik. Kendi oyununu oynamaya çalışan bir takımız, planladığımız oyunu santrayla beraber genel anlamda oynadık. İlk yarıdaki oyundan memnunum, oyunu genel olarak kontrol eden yön veren, zaman zaman hızlandıran ve tempoyu istediğinde düşüren taraf bizdik."

Rizespor'un bulduğu gol sonrası Gaziantep FK'nin yüklendiğini belirten Uçar, "Emre Can ile bulduğumuz golle öne geçtik sonrasında 5 dakikalık bölümde Gaziantep yüklendi, o bölümlerde gol yemememiz şansın bizde olduğunu gösterdi. Devreye önde girmek bizim için çok önemliydi. Emre Can ilk 2 hafta sonradan oyuna girmişti onu tercih olarak ilk 11'de başlattım ve bizi mahcup etmedi. Bir gol bir asist yaptı." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK'nin isteği ve arzusunu kırmak için çaba gösterdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 dakikalık bölümde topa daha fazla sahip oldular ama net pozisyon vermedik. 3'ü bulamadık, finaller yakaladık ama kaçırdık. Eğer atsak maç kopabilirdi, son dakika kornerden uzaklaştıramadığımız bir pozisyon da gol yedik. Son 2-3 dakika bizim için zor geçti ama Gaziantep gibi zor bir deplasmanda puan almak bizim için önemliydi. Oyuncularımız oyun planına sadık kaldılar ve 3 puanı aldık."

Zeminle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, "İyi bir zemin olsaydı daha kaliteli bir oyun ortaya çıkardı, son finalleri bazen atmakta zorlandık, iklim zor bu dönemde ama bunlara bir şekilde çözüm bulmamız lazım. Federasyonun el atacağı ilk konuların başında. Dünyada birçok şehir bu dönemleri mevsimi zor geçiriyor ama sahaya bir şekilde çözüm buluyor. Bununla ilgili federasyondan ricamız olsun, zeminin iyi olması ligin markası ve kalitesini artırır." diye konuştu.

Kaynak: AA
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana hayatını kaybetti

Kürt siyasetinin sembol ismi hayatını kaybetti: KOAH'la savaşıyordu
Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki bölgeye girdi

Uçağı çaldı, nükleer santrale doğru uçtu! Savaş uçakları peşine düştü
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz

Maç sonunda büyük sürpriz! Görenler sevinçten çığlığı bastı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Ünlü çift nişanlandı: Evlilik yolunda ilk adımı attılar
4 şutta 2 gol! Rizespor'dan Gaziantep'te kritik galibiyet

4 şut çekip 2 gol attılar ve kazandılar! Süper Lig'de ilginç maç
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif