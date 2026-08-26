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Gaziantep FK, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Süper Lig 3. haftada sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde antrenman yaptı. Isınma, koordinasyon ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman öncesinde Kerim Çalhanoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenman öncesinde bugün doğum günü olan Kerim Çalhanoglu'nun yeni yaşı takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte kutlandı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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