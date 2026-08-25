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Gaziantep FK, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Gaziantep FK, Süper Lig 3. haftada sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başladı. Eyüpspor maçında forma giyenler rejenerasyon çalıştı, diğerleri pas ve çift kale maç yaptı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmana dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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