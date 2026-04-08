Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ediyor. Takım, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ardından top kapma ve çift kale maç ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 13 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Tatlıses ailesinde kabus gibi gün! Rahatsızlandığı sırada torunu da hastanedeymiş

Tatlıses ailesinde endişe dolu saatler! Peş peşe sağlık sorunları
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! '15 parçaya böldüm' dedi, cinayeti kabul etmedi

Eş katilinden bir garip itiraf! Her şeyi anlattı cinayeti kabul etmedi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket