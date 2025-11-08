Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ile Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Anıl Demirci, "Galibiyeti getirecek yeterli fırsatları yaratsak da maalesef beraberlikle ayrıldık." dedi.

Demirci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz'ın dün akşam rahatsızlandığını belirterek, "Aslında bugün de çok iyi durumda değildi. Sabahtan maça kadar olan zamanda hastanedeydi ama zorlansa da ilaçlarla takımının başında yer almak istedi. Maç içerisinde rahatsızlığı artınca maç sonuna gelemedi. Takım adına kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Maça golle başladıklarını hatırlatan Demirci, şunları söyledi:

"Maça 1-0 başladık, bu bizim oyun enerjimizi yükseltti, bununla beraber farkı arttırabilecek 3'ü, 4'ü bulabilecek pozisyonlara da girdik ama ne yazık ki yararlanamadık. Objektif bir gözle baktığımızda ilk yarıyı 3-1 ya da 4-1 bitirebilirdik. Goller kaçabilir, herkes şanssız anlar yaşayabilir, futbolcular da insan, golleri kaçırabilirler. Bizi üzen konu kaçırdığımız golden hemen sonra şanssız bir gol yemiş olmamızdı. Bunun moral bozukluğuyla devre arasına girdik. Devre arasında enerjiyi arttıracak, oyuna tekrar dönecek kendi gerçek kimliğimizi sahaya yansıtabilecek direktifleri verdi hocamız. İkinci yarıda Rizespor iyi başladı ve golü buldu. Ondan sonra hamleler yaptık, penaltı kazandık, penaltıyı kaçırdık ama tükenmedik, 2-2'yi çok güzel bir golle bulduk. 3'ü bulabilecek birçok aksiyonda da bulunduk ama ne yazık ki bugün üzücü ve şanssız bir şekilde beraberlikle sonlandırdık."

Taktiksel ve bireysel olarak baktıklarında standartlara yakın olmadıklarını aktaran Demirci, "Buna rağmen kendi oyun gücümüzü tam anlamıyla sahaya yansıtamadığımız bir maçta bile 4-5 gol atabilecek pozisyonlara girip gol beklentisinde çok yükseğiz. Galibiyeti getirecek yeterli fırsatları yaratsak da maalesef beraberlikle ayrıldık. Ama lig uzun maraton. Oyuncularımıza, oyun gücümüze inanıyoruz. Galibiyet serimizi biran önce tekrar yakalayıp şehre göstereceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.