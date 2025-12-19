Haberler

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaştı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kısa bir ayrılığın ardından teknik direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'ın kulübe büyük katkılarda bulunduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 15 Aralık'ta görevinden istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile tekrar anlaşmaya vardı.

Kulüpten "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep Yılmaz" başlıklı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İmza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz."

Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıklamış ve ertesi gün de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
