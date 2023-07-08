Üye Girişi
Haberler
Gaziantep FK Bolu'da kampa girdi

Gaziantep FK Bolu'da kampa girdi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Erdal Güneş yönetimindeki takımın ikinci etap kamp çalışmaları başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklama göre, takımın ikinci etap kamp çalışmaları Bolu'da başladı.

Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde bir otelin spor tesislerinde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı 1 saat 35 dakika sürdü.

Yenilenme çalışmalarıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışması ve dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Takım yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor

Gaziantep FK Erdal Güneş Bolu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title