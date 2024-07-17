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Gaziantep FK, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bolu'da kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı. Takımdan ayrı çalışan Salem M'Bakata ise düz koşu yaptı.

Bolu'da kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, ısınma, top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışması yaptı.

Takımdan ayrı çalışan Salem M'Bakata düz koşu yaptı.

Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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