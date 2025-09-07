Gaziantep FK, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u Kiraladı

Haberler

Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş forması giyen stoper Tayyip Talha Sanuç'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, transferle ilgili resmi açıklama yaptı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş forması giyen stoper Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç'un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Tayyip Talha Sanuç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

