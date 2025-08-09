Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren Memik Yılmaz, "Konuşsam ne değişecek? Her şey ortada. Türk futbolunda tiyatro oynanıyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin Başkanı Memik Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ALİ ŞANSALAN'I ELEŞTİRDİ

Ekol TV'nin canlı yayınına bağlanan Memik Yılmaz, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı verdiği hatalı kararlar nedeniyle eleştirdi.

''TÜRK FUTBOLUNDA TİYATRO OYNANIYOR''

Gösterilen hakem performansının çok kötü olduğunu vurgulayan Memik Yılmaz, "Şu anda çok sinirliyim, konuşursam ağır konuşurum. Konuşsam ne değişecek? Her şey ortada. Türk futbolunda tiyatro oynanıyor." sözlerini sarf etti.

