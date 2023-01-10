Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal görevinden istifa etti

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK'de zorlu mücadele öncesi başkan Cevdet Akınal istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Uzun süredir çalkantılı günler geçiren Gaziantep FK, son olarak İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-siyahlı kulüpte başkan Cevdet Akınal istifa etti.

"İYİ NİYET VE ÖZVERİ İLE BİR NOKTAYA KADAR GELEBİLDİK"

Gaziantep FK'den istifaya ilişkin yapılan açıklamada, "Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik. Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik.

"GÖREVİMİZDEN AYRILDIK"

Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.